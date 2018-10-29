В случае выигрыша Украиной в международном суде по иску против России за нарушение Конвенции ООН по морскому праву, механизмов, которые бы заставили Москву выполнить его, нет.

Однако такое решение имело бы определяющее влияние на позицию других стран и позволило им безоговорочно стать на сторону Украины в вопросе Крыма, заявил специалист из международного морского права, доцент Йокогамського университета Макото Сета на встрече дискуссионного клуба “Открытый мир”, организованной в Укринформе, сообщает корреспондент агентства.

“Важно получить именно факт правового признания нарушения Россией международного права при аннексии Крыма. Так, большинство стран уже признают это. Но сейчас это субъективное мнение каждой отдельной страны”, - считает Сета.

Он добавил, что позиция правительства Японии в отношении действий КНР в Южнокитайском и восточно-китайском морях воспринималась лишь как субъективное мнение Японии, пока решение не вынес международный трибунал.

“Действительно важно получить кристально чистую правовую оценку от уважаемого международного органа. Как только вы получите её (а Международный уголовный суд - это наиболее авторитетная организация), другим странам будет гораздо легче поддержать именно вас и вашу позицию”, - пояснил он.

Как сообщалось, 19 февраля 2018 года Украина подала меморандум в арбитражном производстве против РФ относительно Конвенции ООН по морскому праву, который доказывает, что РФ нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.