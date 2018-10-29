12 тысяч крымчан призвали в армию РФ за время оккупации
|08:24 19.11.2018
|0 комментариев
|Крым
За четыре года оккупации в армию РФ призвали 12 тысяч украинцев из Крыма.
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, передает Укринформ.
"Оккупационная власть поощряет юных крымчан идти в ряды российской армии. За четыре года войска Российской Федерации пополнило около 12 тысяч украинцев из Крыма, хотя это противоречит международному гуманитарному праву. В частности, две с половиной тысячи ребят набрали во время осеннего российского призыва, который стартовал в октябре и продлится до конца 2018 года", - отмечается в сообщении.
Уклониться от службы в армии оккупанта можно, говорят правозащитники: не становиться на воинский учет, не получать российский паспорт, хотя к этому тоже принуждают, ехать в Украину учиться, работать.
Как известно, женевская конвенция 1949 года запрещает призывать жителей оккупированных территорий в армию оккупационного государства.
Ещё на эту тему:
"Делегация" из оккупированного Россией Крыма собралась ехать на сессию Генассамблеи ООН
Как выигрыш в Гааге поможет Украине в борьбе за Крым
Комитет НАТО единогласно осудил строительство Керченского моста
Международный валютный фонд развеял фейк российских СМИ
Оккупанты подвергнут «реставрации» еще один символ Крыма
На засідання УПЦ МП у Києві приїжджав митрополит з окупованого Криму