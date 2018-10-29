За четыре года оккупации в армию РФ призвали 12 тысяч украинцев из Крыма.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, передает Укринформ.

"Оккупационная власть поощряет юных крымчан идти в ряды российской армии. За четыре года войска Российской Федерации пополнило около 12 тысяч украинцев из Крыма, хотя это противоречит международному гуманитарному праву. В частности, две с половиной тысячи ребят набрали во время осеннего российского призыва, который стартовал в октябре и продлится до конца 2018 года", - отмечается в сообщении.

Уклониться от службы в армии оккупанта можно, говорят правозащитники: не становиться на воинский учет, не получать российский паспорт, хотя к этому тоже принуждают, ехать в Украину учиться, работать.

Как известно, женевская конвенция 1949 года запрещает призывать жителей оккупированных территорий в армию оккупационного государства.