Москва не оставляет попыток разорвать солидарность государств мира, которые поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины, включая аннексированные РФ Крым и Севастополь.

Об этом сообщил народный депутат Украины, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook, передает Гордон.



"Для Москвы особо важным представляется склонение руководства Турции к смягчению ее позиции по Крыму. В числе множества ухищрений, предпринимаемых Москвой, в частности МИД РФ, в последние год-полтора является тема проведения "дней крымскотатарской культуры в Турции", – написал он.



По данным Чубарова, Москва пытается "пропихнуть" незаконные органы российской оккупационной власти в Крыму, а с турецкой стороны – поддерживаемый Россией "фонд развития Крыма", зарегистрированный в Анкаре.



"Предыдущие две попытки Москвы были решительно отведены/отклонены Анкарой. Сейчас же Москва приступила к третьей попытке", – рассказал он.



Нардеп опубликовал посвященные этому вопросу документы, полученные украинской стороной от "источников в недрах российской дипломатии".



