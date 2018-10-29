Кремль пытается провести "дни крымскотатарской культуры в Турции" / Документ
|07:01 19.11.2018
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|Крым
Москва не оставляет попыток разорвать солидарность государств мира, которые поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины, включая аннексированные РФ Крым и Севастополь.
Об этом сообщил народный депутат Украины, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook, передает Гордон.
"Для Москвы особо важным представляется склонение руководства Турции к смягчению ее позиции по Крыму. В числе множества ухищрений, предпринимаемых Москвой, в частности МИД РФ, в последние год-полтора является тема проведения "дней крымскотатарской культуры в Турции", – написал он.
По данным Чубарова, Москва пытается "пропихнуть" незаконные органы российской оккупационной власти в Крыму, а с турецкой стороны – поддерживаемый Россией "фонд развития Крыма", зарегистрированный в Анкаре.
"Предыдущие две попытки Москвы были решительно отведены/отклонены Анкарой. Сейчас же Москва приступила к третьей попытке", – рассказал он.
Нардеп опубликовал посвященные этому вопросу документы, полученные украинской стороной от "источников в недрах российской дипломатии".
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