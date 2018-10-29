Комитет по вопросам гражданского измерения и безопасности НАТО единогласно осудил строительство Россией Керченского моста.

Об этом в Facebook написала председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз, которая возглавляет украинскую делегацию во время 64-й сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Канаде, передает Укринформ.

По словам Фриз, в резолюции к докладу Лорда Джоплинга «Противодействие гибридным угрозам России» учтен новый параграф об осуждении строительства Керченского моста, который был внесен украинской делегацией.

“Осуждая незаконное строительство Керченского моста Россией, а также политику России в отношении выборочного отказа в доступе и безосновательной задержки украинских и международных судов в Азовском море, сильно обеспокоены новыми угрозами безопасности, экономике и экологии в этом регионе”, - цитирует резолюцию председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО.

Фриз отметила, что документ принят Комитетом НАТО единогласно.