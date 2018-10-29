Из-за санкций США и ЕС экономика России потеряла 6% ВВП — Bloomberg

08:39 19.11.2018 0 комментариев Россия

Экономика России за четыре года действия санкций США и ЕС потеряла 6% ВВП по сравнению с показателями, которые могли быть без применения ограничительных мер.

Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства Bloomberg, сообщает Центр журналистских расследований.

«За последние четыре года санкции понизили российскую экономику на 6 процентов», — пишет агенство.

Кроме санкций, которые являются основным фактором спада, такие цифры объясняют падением цен на нефть.

Также исследование показало, что нынешний ВВП России оказался на 10% меньше, чем прогнозировалось в конце 2013 года, до введения санкций против РФ. Замедлению роста могли способствовать такие факторы, как политика таргетирования инфляции и распродажа активов на развивающихся рынках.

Полученные данные показывают, что ограничительные меры оказали давление на Россию, но не вызвали того шока, который мог бы ждать другие страны, так как российские финансовые власти проводят политику накопления резервов для стабилизации экономики.

Кремль утверждает, что санкции не повлияли на его внешнюю политику.

В то же время аналитики считают, что санкции имеют длительный эффект, что ставит под сомнение прогнозы правительства РФ о том, что изменения политики и инвестиции приведут к росту ВВП более чем на 3% к 2021 году.

Напомним, 2 марта 2018 года Дональд Трамп продлил еще на год действие указа президента США от 2014 года, в соответствии с которым были введены санкции в отношении России из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

30 июля 2018 года президент Дональд Трамп заявил, что санкции США против РФ сохранятся в том виде, в котором они существуют сейчас.

18 июня 2018 года Совет ЕС продлил запрет на инвестиции в экономику оккупированного Крыма еще на год — до 23 июня 2019 года. Санкции включают в себя запреты на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь и услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе. Кроме того, запрещен экспорт из ЕС ряда товаров и технологий в Крым и Севастополь для транспортного, телекоммуникационного и энергетических секторов, а также для нефтегазовой и горной отраслей.

5 июля 2018 года Совет ЕС продлил на шесть месяцев — до 31 декабря 2018 года — экономические санкции против России за ее действия, дестабилизирующие ситуацию в Украине.

13 сентября 2018 года Совет Евросоюза принял решение продлить до 15 марта 2019 года санкции против 155 физических лиц и 44 компаний из России за действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.



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