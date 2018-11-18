В России прошли одиночные пикеты в поддержку крымских татар / Фото
|07:28 19.11.2018
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|Россия
В Москве возле Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке началась серия одиночных тематических пикетов против преследования крымских татар.
Об этом сообщает российское издание Новая газета, передает Апостроф.
Акцию провели как часть бессрочного пикета в поддержку украинского режиссера, узника Кремля, Олега Сенцова.
Ее участники выступали также за обмен заключенными между Россией и Украиной.
Как напомнило издание, пикет в поддержку Сенцова проходит с 6 сентября у администрации президента и у памятника Булату Окуджаве на Старом Арбате.
Всего в сегодняшней серии одиночных пикетов приняли участие примерно 12 человек.
В руках участники серии одиночных пикетов держали плакаты "против депортации крымских татар в российские тюрьмы".
Речь идет, например, об осужденных по делу запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир", члены которой, осужденных за якобы террористическую деятельность в Крыму.
Аналогичные акции были организованы и в Санкт-Петербурге.
Фото с сайта Апостроф
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