В Москве возле Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке началась серия одиночных тематических пикетов против преследования крымских татар.

Об этом сообщает российское издание Новая газета, передает Апостроф.

Акцию провели как часть бессрочного пикета в поддержку украинского режиссера, узника Кремля, Олега Сенцова.

Ее участники выступали также за обмен заключенными между Россией и Украиной.

Как напомнило издание, пикет в поддержку Сенцова проходит с 6 сентября у администрации президента и у памятника Булату Окуджаве на Старом Арбате.

Всего в сегодняшней серии одиночных пикетов приняли участие примерно 12 человек.

В руках участники серии одиночных пикетов держали плакаты "против депортации крымских татар в российские тюрьмы".

Речь идет, например, об осужденных по делу запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир", члены которой, осужденных за якобы террористическую деятельность в Крыму.

Аналогичные акции были организованы и в Санкт-Петербурге.







Фото с сайта Апостроф