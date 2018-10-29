Экипажи кораблей и катеров Черноморского флота России с местом базирования в оккупированном Севастополе и Новороссийске были подняты по тревоге в рамках специального учения с задачами заступления кораблей на боевое дежурство.

Об этом сообщил в субботу, 17 ноября, официальный представитель ЧФ оккупантов Алексей Рулев, передает ТАСС.

"Экипажи 15 надводных кораблей и катеров флота в ходе учения отработали действия по экстренному приготовлению кораблей к бою и походу, применению оружия и выходу из пункта базирования", - сказал он.

В учениях приняли участие экипажи гвардейского ракетного крейсера "Москва", фрегата "Адмирал Григорович", сторожевых кораблей "Пытливый" и "Сметливый", малого ракетного корабля "Вышний Волочек" и ракетного катера "Набережные Челны".