Экипажи 15 кораблей Черноморского флота страны-оккупанта подняты по тревоге
|07:16 19.11.2018
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|Крым
Экипажи кораблей и катеров Черноморского флота России с местом базирования в оккупированном Севастополе и Новороссийске были подняты по тревоге в рамках специального учения с задачами заступления кораблей на боевое дежурство.
Об этом сообщил в субботу, 17 ноября, официальный представитель ЧФ оккупантов Алексей Рулев, передает ТАСС.
"Экипажи 15 надводных кораблей и катеров флота в ходе учения отработали действия по экстренному приготовлению кораблей к бою и походу, применению оружия и выходу из пункта базирования", - сказал он.
В учениях приняли участие экипажи гвардейского ракетного крейсера "Москва", фрегата "Адмирал Григорович", сторожевых кораблей "Пытливый" и "Сметливый", малого ракетного корабля "Вышний Волочек" и ракетного катера "Набережные Челны".
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