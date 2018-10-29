Экипажи фрегатов Черноморского флота России «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» 16 ноября провели в Средиземном море комплекс учений с вертолетами палубной авиации.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота страны-оккупанта, передает Крыминформ.

В сообщении пресс-службы сказано, что в соответствии с планом боевой подготовки экипажи фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», выполняющие задачи в составе постоянной группировки Военно-морского флота Российской Федерации в Средиземном море, провели комплекс плановых корабельных учений совместно с экипажами вертолетов Ка-27ПС и Ка-27ПЛ, базирующимися на кораблях.

В пресс-службе отметили, что летчики морской авиации ЧФ РФ во взаимодействии с экипажами фрегатов отработали в море задачи по взлетам и посадкам на палубу как движущихся, так и находящихся в дрейфе кораблей. Также проведены тренировки по поиску и слежению за подводной лодкой, поиску, спасению и оказанию медицинской помощи оказавшихся за бортом корабля людей.

По данным пресс-службы, также были проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полеты, для проверки слаженности работы всех систем авиационных комплексов, находящихся на кораблях. Вертолеты совершили около 30 взлетов и посадок на палубу кораблей.

Напомним, в МО России заявили, что масштабные учения корабельных сил и авиации "Океанский щит" будут проводиться на постоянной основе.