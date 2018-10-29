Хронологія кризи в Азовському морі: на траверзі Білосарайської коси зафіксовано буксировку нового російського ПСКР "Безупречный"
|18:23 18.11.2018
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|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - в Азовському морі на траверзі Білосарайської коси (це між Маріуполем та Бердянськом) зафіксовано буксировку в напрямку Керч нового російського ПСКР "Безупречный" (прикордонний (патрульний) сторожовий корабель другого рангу (малий корвет) типу "Охотник") з артилерійським озброєнням.
Буксирування здійснює буксир KAPITAN SHLYGIN MMSI: 273311220, повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews повідомляє, що це сьомий (7-й) новий прикордонний корабель ФСБ РФ, процес перекидання яких до Азовського моря з Балтийского та Білого зафіксований протягом останнього місяця.
Всього у цьому списку: пскр "Безупречный", два пскр стр. номер 01410 и 01411, проект "Гюйс" или "Ламантин", пскр "Кизляр" и "Сыктывкар", “Керчь”, “Балаклава” тип «Светляк», + аварийно-спасательное “Капитан Гурьев” + в перспективе пскр “Петропавловск – Камчатский”.
Ще раз про нещодавні висловлення заступника міністра МЗС РФ п. Карасіна (див. мій попередній пост) - Россия не планирует наращивать военную мощь в Азовском море в ответ на усиление там украинского присутствия. Об этом сообщил ТАСС статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин. "У нас на Азове нет военных баз, военные корабли в основном обеспечивают безопасность Крымского моста, - сказал он. - Никакого наращивания военной мощи в Азове мы не планируем".
Сторожевые корабли проекта 22460, проектный шифр «Охотник» — тип дизельных пограничных (патрульных) сторожевых кораблей территориального моря второго ранга. Может быть отнесен к малым корветам.
Водоизмещение 630 т (стандартное)
Длина 62,5 м (наибольшая)
Ширина 12 м (наибольшая)
Двигатели Дизельные двигатели MTU 16V4000M73L
Скорость хода до 30 узлов (максимальная)
21 узел (крейсерская)
12 узлов (экономическая)
Дальность плавания 3 500 миль
Автономность плавания 60 суток
Экипаж 24 человека
Вооружение
2 × 1 × 12,7-мм пулемёт Корд
1 × 6 × 30-мм АУ АК-630
1 вертолёт, 1 БПЛА
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