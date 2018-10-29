Щодо кризи в Азовському морі - в Азовському морі на траверзі Білосарайської коси (це між Маріуполем та Бердянськом) зафіксовано буксировку в напрямку Керч нового російського ПСКР "Безупречный" (прикордонний (патрульний) сторожовий корабель другого рангу (малий корвет) типу "Охотник") з артилерійським озброєнням.

Буксирування здійснює буксир KAPITAN SHLYGIN MMSI: 273311220, повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews повідомляє, що це сьомий (7-й) новий прикордонний корабель ФСБ РФ, процес перекидання яких до Азовського моря з Балтийского та Білого зафіксований протягом останнього місяця.

Всього у цьому списку: пскр "Безупречный", два пскр стр. номер 01410 и 01411, проект "Гюйс" или "Ламантин", пскр "Кизляр" и "Сыктывкар", “Керчь”, “Балаклава” тип «Светляк», + аварийно-спасательное “Капитан Гурьев” + в перспективе пскр “Петропавловск – Камчатский”.

Ще раз про нещодавні висловлення заступника міністра МЗС РФ п. Карасіна (див. мій попередній пост) - Россия не планирует наращивать военную мощь в Азовском море в ответ на усиление там украинского присутствия. Об этом сообщил ТАСС статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин. "У нас на Азове нет военных баз, военные корабли в основном обеспечивают безопасность Крымского моста, - сказал он. - Никакого наращивания военной мощи в Азове мы не планируем".

Сторожевые корабли проекта 22460, проектный шифр «Охотник» — тип дизельных пограничных (патрульных) сторожевых кораблей территориального моря второго ранга. Может быть отнесен к малым корветам.

Водоизмещение 630 т (стандартное)

Длина 62,5 м (наибольшая)

Ширина 12 м (наибольшая)

Двигатели Дизельные двигатели MTU 16V4000M73L

Скорость хода до 30 узлов (максимальная)

21 узел (крейсерская)

12 узлов (экономическая)

Дальность плавания 3 500 миль

Автономность плавания 60 суток

Экипаж 24 человека

Вооружение

2 × 1 × 12,7-мм пулемёт Корд

1 × 6 × 30-мм АУ АК-630

1 вертолёт, 1 БПЛА