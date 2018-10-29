Росгвардия закупит технику на заводах Дерипаски на 2 млрд

19:47 16.11.2018 0 комментариев Россия

Правительство выделит Росгвардии два миллиарда рублей из Резервного фонда для закупки автомобилей у заводов, подконтрольных попавшему под американские санкции российскому миллиардеру Олегу Дерипаске.

Контракты, как говорится в опубликованном 16 ноября постановлении правительства, будут заключены с единственными поставщиками, а именно с заводами "Урал" и "Арзамасский машиностроительный завод", "учитывая сжатые сроки", сообщает Радио Свобода.

Предполагается, что в рамках контрактов Росгвардия закупит не менее 600 автомобилей, в том числе грузовиков повышенной проходимости, а также 15 бронеавтомобилей "Тигр".

По мнению заказчика, это позволит обеспечить загрузку производственных мощностей предприятий, оказавшихся под санкциями.

"Урал" и "Арзамасский машиностроительный завод" входят в группу "ГАЗ" и "Русские машины", которыми владеет Олег Дерипаска. В апреле они и другие структуры бизнесмена попали в санкционный список США.



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