Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза обсудят на плановой встрече 19 ноября ситуацию вокруг Азовского моря.

Об этом в пятницу, 16 ноября, заявил журналистам в Брюсселе источник в ЕС в преддверии заседаний Совета ЕС на уровне глав МИД и министров обороны стран сообщества 19-20 ноября, передает ТАСС.

"Другая тема, которая будет обсуждаться, ситуация в Азовском море и наша обеспокоенность в связи с этим", - сказал он.

Дипломат отметил, что 15 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин был в Брюсселе на консультациях с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид.

"Вчера был визит замминистра России, с которым обсуждалась эта тема. Мы выразили сильную обеспокоенность в связи с ситуацией", - отметил он.

Отмечается, что министры не будут обсуждать введение новых санкций в отношении России.

"В целом санкции не входят в повестку дня заседания", - сказал источник, отвечая на вопрос журналистов о том, планируют ли министры обсудить принятие новых ограничительных мер в отношении Москвы.

При этом дипломат отметил, что главы МИД намерены обсудить конфликт на Украине.

"Это будет хорошей возможностью вновь выразить поддержку минским соглашениям и призвать стороны к их реализации. Украина остается приоритетом для ЕС", - добавил он.

Напомним, в Совете Федерации не исключили, что Азовское море могут закрыть для украинских судов.

Помимо этого в РФ пообещали "вывести на чистую воду создателей тревожной ситуации" в Азовском море.