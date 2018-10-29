Главы МИД 28 стран ЕС обсудят ситуацию вокруг Азовского моря 19 ноября
|20:59 16.11.2018
|0 комментариев
|Крым
Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза обсудят на плановой встрече 19 ноября ситуацию вокруг Азовского моря.
Об этом в пятницу, 16 ноября, заявил журналистам в Брюсселе источник в ЕС в преддверии заседаний Совета ЕС на уровне глав МИД и министров обороны стран сообщества 19-20 ноября, передает ТАСС.
"Другая тема, которая будет обсуждаться, ситуация в Азовском море и наша обеспокоенность в связи с этим", - сказал он.
Дипломат отметил, что 15 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин был в Брюсселе на консультациях с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид.
"Вчера был визит замминистра России, с которым обсуждалась эта тема. Мы выразили сильную обеспокоенность в связи с ситуацией", - отметил он.
Отмечается, что министры не будут обсуждать введение новых санкций в отношении России.
"В целом санкции не входят в повестку дня заседания", - сказал источник, отвечая на вопрос журналистов о том, планируют ли министры обсудить принятие новых ограничительных мер в отношении Москвы.
При этом дипломат отметил, что главы МИД намерены обсудить конфликт на Украине.
"Это будет хорошей возможностью вновь выразить поддержку минским соглашениям и призвать стороны к их реализации. Украина остается приоритетом для ЕС", - добавил он.
Напомним, в Совете Федерации не исключили, что Азовское море могут закрыть для украинских судов.
Помимо этого в РФ пообещали "вывести на чистую воду создателей тревожной ситуации" в Азовском море.
Ещё на эту тему:
Международный валютный фонд развеял фейк российских СМИ
Оккупанты подвергнут «реставрации» еще один символ Крыма
На засідання УПЦ МП у Києві приїжджав митрополит з окупованого Криму
Омбудсмен по оккупированному Крыму не имеет достоверных данных о нарушениях прав человека на полуострове
Зампостпреда РФ при ООН: "Никто в России не собирается враждовать с близким по крови украинским народом"
Новая резолюция ООН призовет обозначать Крым только как "временно оккупированный Россией"
Города оккупированного Крыма и непризнанной Абхазии теперь будут "взаимно процветать"