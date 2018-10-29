В оккупированном Крыму руководителя "Свидетелей Иеговы" подозревают в экстремизме
|20:43 16.11.2018
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|Крым
В отношении руководителя группы "Свидетелей Иеговы" Сергея Филатова оккупанты открыли уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организаций).
Об этом в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк, передает QHA.
Данная статья предусматривает лишение свободы от двух до четырех лет.
Филатова подозревают в том, что после запрета "Свидетелей" в апреле 2017 года он организовал собрание членов организации в Джанкое.
Ему запретили покидать Крым. 21 ноября Филатову должны предъявить официальное обвинение.
"Обоснованность возбуждения дела защита будет анализировать позднее, но пока можно сказать, что следователь, учитывая наличие у подозреваемого четырех детей, принял адекватное решение о подписке о невыезде",— процитировал Наумлюк адвоката Алексея Ладина.
Напомним, сегодня, 16 ноября, российские силовики провели масштабную операцию в Джанкое: по нескольким десяткам адресов подозреваемых в участии в религиозной организации "Свидетели Иеговы" прошли обыски. В операции принимали участие сотрудники ФСБ и "Центра по противодействию экстремизму".
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