Начала работу комиссия стратегического партнерства США-Украина
|20:23 16.11.2018
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|Украина
В Вашингтоне в пятницю, 16 ноября, началось заседание комиссии стратегического партнерства США-Украина.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра.
В работе комиссии также принимают участие заместитель главы МИД по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, посол Украины в США Валерий Чалый, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Весс Митчелл и другие.
"Начали Комиссию стратегического партнерства. Ранее мы пытались понять, в чем именно эта стратегичность. Сегодня все более чем понятно: мы-реальные союзники и друзья. В практической и ценностной плоскости. Мы противостоим неоимперской политике РФ и защищаем демократический мир", - написал Климкин перед началом заседания.
Напомним, вчера, 15 ноября 2018, министр иностранных дел Украины Павел Климкин начал рабочий визит в США. Первая встреча в вашингтоне в Климкина состоялась Куртом Волкером.
Стороны обсудили противодействие попыткам России легализовать "выборы" на Донбассе.
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