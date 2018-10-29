В России заявили, что так называемые "проверки", предпринимаемые российскими пограничниками в Азовском море в отношении украинских и следующих в украинские порты судов, "укладываются в рамки международного и морского законодательства" и "вполне допустимы".

"Это выполняется в строгом соответствии с законодательством, соответствующие проверочные действия допустимы", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, говоря о несанкционированных проверках со стороны оккупировавшей Крым России, сообщает ZN.UA.

Он добавил, что в Кремле "ситуация внимательно отслеживается", а Россия "принимает меры для защиты интересов российских мореплавателей и российских юридических и физических лиц". При этом Песков не стал говорить о том, какие конкретные действия Россия может предпринять в отношении Украины.

Напомним, Российский Совет Федерации заявил, что Россия способна "за минуты" заблокировать вход в Азовское море, намертво перекрыв его для любых судов, кроме российских.