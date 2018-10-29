Международный валютный фонд (МВФ) включает полуостров Крым в состав России при расчете статистических показателей. Но значит ли это, что МВФ признал Крым российским?

"Все включено: МВФ посчитал Крым частью России", - с таким заголовком вышла статья на сайте газеты "Известия" в ночь на пятницу, 16 ноября. Позже публикации с похожими заголовками вышли на сайте РИА Новостей, RT на русском и других СМИ.

Журналисты издания Би-би-си изучили ноябрьский обзор европейской экономики. В нем было указано, что данные по Крыму и городу Севастополь учтены в составе общероссийских.

Новость ли это?

Нет. МВФ рассчитывает показатели по России с учетом Крыма и Севастополя, начиная с 2015 года, следует из ответа пресс-службы организации на запрос Би-би-си. В свою очередь, для Украины статистика по Украине не учитывает крымских данных.

Упоминания об этом содержатся в докладах организации, полные тексты которых находятся в открытом доступе на ее сайте.

"В данном докладе статистические данные по Крыму и городу Севастополю включены как часть данных по России", - гласит пояснение к регулярному региональному экономическому прогнозу (Regional Economic Outlook) для Европы.

О какой статистике идет речь?

Численность населения, статистика занятости и национальные счета (на основе последних рассчитывается валовый внутренний продукт).

Почему МВФ считает крымскую статистику российской?

Дело в том, что страна, которая осуществляет фактический контроль над той или иной территорией, обязуется собирать статистические данные о ней, говорится в комментарии международной организации. В данном случае это Россия, аннексировавшая Крым в 2014 году.

Значит ли это, что МВФ признает права России на Крым?

Нет. "Использование статистических данных МВФ не означает признания или позиции по поводу того, какая страна имеет законные права на данную территорию", - говорится в комментарии организации.

На политической карте Европы, которая приводится в докладах МВФ, Крым закрашен тем же цветом, что и Украина, то есть подразумевается, что полуостров является ее частью.