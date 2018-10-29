Россия перенаправила часть морских сил возле временно оккупированного Крыма на новый плацдарм - в акваторию Азовского моря.

Об этом в комментарии УНИАН сказал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Процесс увеличения военного компонента (России - УНИАН) в Азовском море был постепенный. Россия увеличила свое присутствие, но здесь скорее можно говорить о перегруппировке определенных морских сил для возможных действий на Азовском море, то есть перенацеливание кораблей, находящихся возле временно аннексированного полуострова, на новый плацдарм, которым является Азовское море», - сообщил Слободян.

По его словам, Государственная пограничная служба в пределах своей компетенции «не сидит сложа руки», а усиливает присутствие на Азовском море.

«Мы получили и новые катера, и отремонтировали и поставили в строй наш корабль «Донбасс», он сейчас в Азовском море выполняет задачи», - сказал Слободян.

Как отметил помощник председателя ГПСУ, все действия служба выполняет совместно с Вооруженными силами, с Военно-морскими силами, поскольку охрана и оборона и береговой линии, и, собственно, территории Украины является задачей для всех сегментов национальной безопасности и обороны.

«Все мероприятия отрабатываются совместно в рамках единого замысла штаба операции Объединенных сил, СНБО, и только с комплексным привлечением всех имеющихся ресурсов можно рассчитывать, что любая агрессия России на данном направлении будет иметь адекватный ответ», - резюмировал он.



