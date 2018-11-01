Херсонский суд продолжит рассмотрение дела о российском судне "Механик Погодин" 3 декабря

18:43 16.11.2018 0 комментариев Крым

Херсонский окружной административный суд Украины продолжит рассмотрение дела по иску владельца судна "Механик Погодин" компании "В.Ф. Танкер" к управлению Госпогранслужбы Украины и капитану порта Херсон 3 декабря.

Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Решение по существу спора пока не принято. Состоявшееся 14 ноября судебное заседание было предварительным, так как на предыдущем заседании принято решение о переходе дела на рассмотрение к коллегии судей в порядке общего производства, в связи с этим рассмотрение начато с самого начала. Следующее заседание по делу назначено на 3 декабря", - сказали в пресс-службе компании.

Ранее в адрес Президента Украины Петра Порошенко поступило обращение с просьбой способствовать освобождению судна «Механик Погодин».



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