Оккупанты сообщили, что Иордания официально признала дипломы Севастопольского госуниверситета

17:54 16.11.2018 0 комментариев Крым

Королевство Иордания официально признала документы о получении высшего образования в ВУЗе оккупированного Россией Севастополя.

Об этом сообщил исполняющий обязанности ректора Севастопольского государственного универститета Владимир Нечаев в ходе, так называемого "Международного российско-арабского форума", который прошел в СевГУ, передает ForPost.

"Сегодня пришло очень важное для нас событие. Дипломы Севастопольского государственного университета официально признаны в Иордании – на сайте министерства образования Иордании появилась соответствующая запись», – сообщил Владимир Нечаев.

"Директор" института общественных наук и международных отношений Севастопольского университета Иван Чихарев добавил, что ученый совет вуза принял решение создать центр востоковедения и арабистики, к сотрудничеству в котором будут привлечены институт стран Азии и Африки МГУ и Институт востоковедения.

Уже в 2019 году начать набор в магистратуру для будущих специалистов пока экзотического для Севастополя профиля.

 



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