Оккупанты сообщили, что Иордания официально признала дипломы Севастопольского госуниверситета
|17:54 16.11.2018
|0 комментариев
|Крым
Королевство Иордания официально признала документы о получении высшего образования в ВУЗе оккупированного Россией Севастополя.
Об этом сообщил исполняющий обязанности ректора Севастопольского государственного универститета Владимир Нечаев в ходе, так называемого "Международного российско-арабского форума", который прошел в СевГУ, передает ForPost.
"Сегодня пришло очень важное для нас событие. Дипломы Севастопольского государственного университета официально признаны в Иордании – на сайте министерства образования Иордании появилась соответствующая запись», – сообщил Владимир Нечаев.
"Директор" института общественных наук и международных отношений Севастопольского университета Иван Чихарев добавил, что ученый совет вуза принял решение создать центр востоковедения и арабистики, к сотрудничеству в котором будут привлечены институт стран Азии и Африки МГУ и Институт востоковедения.
Уже в 2019 году начать набор в магистратуру для будущих специалистов пока экзотического для Севастополя профиля.
Ещё на эту тему:
"Губернатор" Севастополя займется реформированием образования, которое "с каждым годом становится все хуже"
В оккупированном Крыму можно попасть в списки ФСБ за желание обучать своих детей на украинском
"Шефство" над школами оккупированного Крыма берут военные / Видео
Украина принимает меры в ответ на закрытие в оккупированном Крыму всех школ с украинским языком преподавания
В аннексированном Крыму не осталось школ с украинским языком обучения, больше половины крымскотатарских закрыты
Для абитуриентов из оккупированного Крыма и Донбасса продлены сроки вступления до конца сентября
Оккупанты выселяют одаренных детей из хорошо оснащенных зданий чтобы организовать туристический комплекс
Аннексию Крыма оккупанты хотят включить в школьную программу
В конце учебного года в аннексированном Крыму «исчезают» дети
Начали работу образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина» для жителей оккупированных территорий
Фамилии поступающих из Крыма и Донбасса зашифруют, - Минобразования