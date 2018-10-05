Непризнанная Абхазия будет продавать оккупированному Россией Крыму стройматериалы и фрукты, а аннексированный полуостров, в свою очередь, будет поставлять кавказской "республике" бытовую технику и "крупногабаритные корабли".

Об этом сообщил постоянный представитель оккупированного Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, передает Крыминформ.

Мурадов заявил, что в оккупированном Россией Крыму немало промышленных предприятий, которые производят бытовую технику, сварочную аппаратуру, аппаратуру, необходимую для железных дорог, маломерные суда, крупногабаритные корабли, которые для "морской страны", такой как непризнанная Абхазия, всегда востребованы.

Со слов Мурадова, будут увеличены объемы поставок абхазского сырья, в частности инертных материалов, для больших строек в оккупированном Крыму, в том числе железнодорожного моста через Керченский пролив, а также крупной федеральной трассы "Таврида".

Кроме того, участники соглашения договорились о поставках абхазских фруктов и минеральной воды в оккупированный Крым. Торговля будет осуществляться в рамках подписанного 15 ноября между оккупированным Крымом и непризнанной Абхазией "плана мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества на 2019-2021 годы".

"Это большой план работы, расписанный на 12 страницах, который предусматривает конкретную работу в сфере торговли, промышленности, сельского хозяйства, культуры, образования, молодежи, спорта", – подчеркнул Мурадов и добавил, что особое внимание было уделено вопросам сохранения культурного наследия, продолжению сотрудничества в сфере археологических раскопок.

Так называемые "власти" договорились также обмениваться гастролями творческих коллективов и поддерживать тесные связи в сфере культуры.

Напомним, "город-курорт" Гагра в непризнанной Абхазии и оккупированная Россией Ялта в четверг, 15 ноября, в Сухуме подписали соглашение о сотрудничестве.