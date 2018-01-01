Правительство Молдовы готовит закрытие ряда районных больниц

17:05 16.11.2018 0 комментариев Молдова

Согласно разработанной правительством Павла Филипа концепции по реформе больниц, в Молдове часть районных больниц будет сокращена.

Об этом сообщил на проводимой в Кишиневе Международной конференции по безопасному аборту и планированию семьи генеральный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Борис Гылкэ, передает AllMoldova.

Чиновник, заявивший, что наличие 72 больниц в Молдове является роскошью,  увязал план по сокращению районных больниц с правительственными проектами по строительству дорог и закупке карет «Скорой помощи».

Количество сокращаемых больниц, а также местности, в которых эти больницы будут закрыты, правительство пока держит в секрете.

«Имея хорошие дороги, доступный современный санитарный транспорт, в радиусе 50-60 км очень легко за минимальное время довезти пациента. Таким образом, мы сделаем региональные больницы», - подчеркнул Гылкэ, отметив, что «реформы в здравоохранении - неизбежны».

Чиновник минздрава ничего не сообщил о планируемом количестве готовящихся к закрытию районных больниц. Также, пока не известна и судьба сокращаемых в должности медработников.



Ещё на эту тему:

15:50 21.02.2018
UNICEF: Молдова заняла 77 место в рейтинге стран по младенческой смертности
13:08 13.05.2017
В Молдове будет создано Национальное агентство по общественному здоровью
09:50 13.04.2017
Молдавские медики требуют повышения зарплаты на 50%
15:38 23.12.2016
Турецкая компания намеревается открыть в Республике Молдова современный онкологический центр
17:40 08.12.2016
В Молдове будет создано фармпредприятие MoldFarm
19:00 06.10.2016
В Молдове лекарства подешевеют на 40%
20:23 27.09.2016
Молдове грозит эпидемия гепатита
15:57 08.09.2016
Молдова планирует в 2019 году начать проведение операций по пересадке сердца и легких
10:35 31.08.2016
Врачи, желающие работать в Гагаузии, получат бесплатное жилье
15:20 30.08.2016
В Молдове открыли крупнейшую соляную комнату
18:40 12.05.2016
Шесть фармацевтических компаний Молдовы оштрафованы на 17,4 млн леев
18:10 23.03.2016
В Молдове приступили к созданию Национального почечного реестра
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
Все новости страны
Армения Армения
17:51 14.11.2018
В Армении завели уголовное дело за неуплату налогов "дочкой" Газпрома
15:15 14.11.2018
ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы
18:20 12.11.2018
Армянские водители оказались в «заложниках» у российских пограничников
20:01 09.11.2018
Некоторые интересные подробности саммита ОДКБ в Астане
Все новости страны
Болгария Болгария
16:32 14.11.2018
На границе Болгарии с Румынией откроют новый пограничный пункт пропуска
07:51 13.11.2018
Болгарія не хоче підписувати міграційний пакт ООН
14:17 12.11.2018
Болгарию охватили протесты из-за подорожания топлива
18:18 09.11.2018
У Болгарії за запитом США арештували російського хакера
Все новости страны
Греция Греция
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
12:03 12.11.2018
В Греции обрушился автомобильный мост / Фото, видео
08:50 07.11.2018
Около десяти тысяч священников в Греции не будут получать зарплату от имени государства
Все новости страны
Грузия Грузия
17:17 15.11.2018
Хакер подозреваемый в убийстве следователя в РФ просит политическое убежище в Грузии
12:33 15.11.2018
Грузия окончательно выберет президента 28 ноября
11:19 14.11.2018
Другий тур виборів президента Грузії може відбутися 28 листопада
08:38 14.11.2018
В Грузии задержан российский хакер, обокравший РЖД и авиакомпанию S7
Все новости страны
Молдова Молдова
17:05 16.11.2018
Правительство Молдовы готовит закрытие ряда районных больниц
16:01 15.11.2018
Европарламент назвал Молдову страной, "охваченной интересами олигархов"
07:31 15.11.2018
У Молдові знешкодили пов'язане з бойовиками "Л/ДНР" воєнізоване формування
12:38 14.11.2018
Европарламент обсудил доклад по ситуации в Молдове
Все новости страны
Россия Россия
19:47 16.11.2018
Росгвардия закупит технику на заводах Дерипаски на 2 млрд
13:38 16.11.2018
В США завернули иск недовольного "повара Путина"
09:52 16.11.2018
В Госдепе отреагировали на заявление Трампа о выходе из ракетного договора
17:58 15.11.2018
В России рухнул тринадцатый за месяц мост / Фото, видео
Все новости страны
Румыния Румыния
15:48 16.11.2018
Румыния откроет в Украине еще одно консульство
07:39 14.11.2018
В Еврокомиссии заявили о регрессе румынского правосудия
08:33 13.11.2018
Президент Румунії: Країна не готова до головування в ЄС
09:05 12.11.2018
Міністр у справах ЄС Румунії подав у відставку
Все новости страны
Турция Турция
15:24 16.11.2018
В США обсуждается вопрос экстрадиции проповедника Гюлена в Турцию
07:55 16.11.2018
В Турции завершили расследование убийства российского посла Карлова
18:42 15.11.2018
Строительство альтернативы Босфору стартует в 2019 году
11:20 15.11.2018
Представители 80 стран соберутся в Стамбуле IX Босфорском саммите
Все новости страны
Украина Украина
20:23 16.11.2018
Начала работу комиссия стратегического партнерства США-Украина
20:03 16.11.2018
Кремль считает обыски украинских судов в Азовском море "вполне допустимыми"
19:27 16.11.2018
Международный валютный фонд развеял фейк российских СМИ
19:07 16.11.2018
Россия перенаправила часть морских сил возле временно оккупированного Крыма в акваторию Азовского моря
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс