Правительство Молдовы готовит закрытие ряда районных больниц
|17:05 16.11.2018
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|Молдова
Согласно разработанной правительством Павла Филипа концепции по реформе больниц, в Молдове часть районных больниц будет сокращена.
Об этом сообщил на проводимой в Кишиневе Международной конференции по безопасному аборту и планированию семьи генеральный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Борис Гылкэ, передает AllMoldova.
Чиновник, заявивший, что наличие 72 больниц в Молдове является роскошью, увязал план по сокращению районных больниц с правительственными проектами по строительству дорог и закупке карет «Скорой помощи».
Количество сокращаемых больниц, а также местности, в которых эти больницы будут закрыты, правительство пока держит в секрете.
«Имея хорошие дороги, доступный современный санитарный транспорт, в радиусе 50-60 км очень легко за минимальное время довезти пациента. Таким образом, мы сделаем региональные больницы», - подчеркнул Гылкэ, отметив, что «реформы в здравоохранении - неизбежны».
Чиновник минздрава ничего не сообщил о планируемом количестве готовящихся к закрытию районных больниц. Также, пока не известна и судьба сокращаемых в должности медработников.
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