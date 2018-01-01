Україна у своєму протистоянні російській агресії є центром геополітичної боротьби за майбутнє цілої Європи, і Сполучені Штати продовжать підтримувати український народ у його прагненні побудувати власне вільне майбутнє.

Про це заявив у Вашингтоні помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Весс Мітчелл, передає Укрінформ.

"Україна є центром геополітичної боротьби за майбутнє Європи", - наголосив представник американської адміністрації під час виступу на Форумі з нагоди 85-ї річниці вшанування Голодомору-Геноциду.

Він підкреслив, що Сполучені Штати "стоять разом з українцями в їхній боротьбі за власне майбутнє, вільне від васальної залежності, вільне від корупції, з урядом, який відповідає за свої дії перед власним народом".

За словами Мітчелла, головним орієнтиром української політики США залишатиметься підтримка України, її суверенітету, самовизначення й територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів.

Форум в пам'ять про 85-ту річницю Голодомору-геноциду в Україні пройшов у приміщенні американської неурядової організації The Heritage Foundation в Вашингтоні. Співорганізаторами виступили також Комітет США з визнання Голодомору – геноцидом і Посольство України в США. Захід відбувся, в тому числі, за участю глави МЗС України Павла Клімкіна, членів делегації України, які прибули до США на перше засідання Комісії стратегічного партнерства, представників американської влади, дипломатів, журналістів, української громади в США.