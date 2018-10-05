Оккупанты обещают построить цех и набурить скважин для нейтрализации отходов "Крымского Титана"
|16:15 16.11.2018
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|Крым
Оккупационные власти Крыма заявляют, что компания "Плато Инженеринг" заключила контракт на проведение проектно-изыскательных работ для строительства цеха установки нейтрализации, а также бурения скважин для завода «Крымский Титан» в Армянске.
Об этом сообщила пресс-служба "управления информационной политики министерства информации" оккупированного Крыма, передает Крыминформ.
В сообщении т.н. "министерства" сказано, что в данный момент из 79 гектаров общей площади завода 11,5 гектара территории являются свободными для постройки и с компанией "Плато Инжиниринг" был заключен договор на выполнение проектно-изыскательных работ.
По данным пресс-службы, для создания инвестпредложения по строительству установки и бурению скважин необходимо подготовленный пакет документов и все предложения направить на рассмотрение в "министерство экономического развития" оккупированного Крыма для дальнейшего вынесения на инвестиционный совет.
В пресс-службе отметили, что на территории городского округа Армянск ведется бурение двух скважин для нейтрализации сброса кислого стока в кислотонакопитель. Окончание строительства скважин планируется к концу декабря – началу января. Помимо этого, в декабре текущего года планируется начало строительства еще четырех дополнительных скважин для полного наполнения водой кислотонакопителя.
Напомним, посольство США в Украине заявляет, что «все еще обеспокоено вредными выбросами» в оккупированном Россией Армянске, где в конце августа произошел выброс химических веществ.
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