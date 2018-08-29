Вскоре в Днепре откроется почетное консульство Румынии, рассказал посол Румынии Кристиан Леон Цуркану.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровского областного совета.

"Вскоре в Днепре откроется почетное консульство Румынии. Сейчас осталось получить ответ от МИД", - отметили в облсовете.

При этом в ведомстве уточнили, что Румыния тесно контактирует с учебными учреждениями Украины, организуя обмен студентами и проводя конференций и тому подобное. В следующем году страна планирует провести масштабное собрание для молодежи на тему Восточного партнерства.

По данным МИД, в Украине есть посольство Румынии в Киеве, генеральные консульства страны в Одессе и Черновцах.