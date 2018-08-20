Вопрос экстрадиции главаря террористического течения «Параллельное государство» (FETÖ) Фетуллаха Гюлена остается одной из главных тем повестки дня турецко-американских отношений.

Об этом сообщает турецкое издание Анадолу.

Как передал накануне американский телеканал NBC со ссылкой на источники в Вашингтоне, американская администрация изучает правовые аспекты возможной экстрадиции Гюлена в Турцию.

По данным источников телеканала, Белый дом пытается тем самым «умерить пыл» Анкары в вопросе расследования убийства журналиста Джемаля Кашикчы, пишет издание.

Однако пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт поспешила опровергнуть данную информацию. Дипломат заявила, что вопрос экстрадиции главаря FETÖ и расследование по делу Кашикчи не взаимосвязаны.

По ее словам, подобный вопрос не обсуждался на уровне Белого дома. «Турция неоднократно направляла в Вашингтон запросы с требованием выдачи Гюлена. Мы все еще изучаем материалы, полученные из Анкары. Вопрос находится в ведении Минюста США. Могу сказать одно: вопрос экстрадиции Гюлена и дело Кашикчи никак не связаны», - сказала Нойерт.

Первое обращение из Турции в США по вопросу выдачи Фетуллаха Гюлена было подготовлено уже через четыре дня после предотвращения попытки военного переворота 15 июля 2016 года.

За прошедшие два года число запросов достигло семи, однако Минюст США все еще бездействует.

Анкара предоставила американской стороне четкие доказательства того, что Гюлен является организатором попытки военного переворота в Турции, унесшей жизни более 250 человек.

Кроме того, предоставлены доказательства причастности течения Гюлена к другим преступлениям, совершенным в Турции еще до попытки переворота.

Министр юстиции Турции неоднократно лично поднимал перед Вашингтоном вопрос экстрадиции Гюлена.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в течении Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погиб 251 человек.

Анкара подозревает, что к убийству посла РФ Карлова в 2016 причастен оппозиционный властям проповедник Фетхуллах Гюлен.