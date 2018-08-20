В США обсуждается вопрос экстрадиции проповедника Гюлена в Турцию

15:24 16.11.2018 0 комментариев Турция

Вопрос экстрадиции главаря террористического течения «Параллельное государство» (FETÖ) Фетуллаха Гюлена остается одной из главных тем повестки дня турецко-американских отношений. 

Об этом сообщает турецкое издание Анадолу.

Как передал накануне американский телеканал NBC со ссылкой на источники в Вашингтоне, американская администрация изучает правовые аспекты возможной экстрадиции Гюлена в Турцию.

По данным источников телеканала, Белый дом пытается тем самым «умерить пыл» Анкары в вопросе расследования убийства журналиста Джемаля Кашикчы, пишет издание. 

Однако пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт поспешила опровергнуть данную информацию. Дипломат заявила, что вопрос экстрадиции главаря FETÖ и расследование по делу Кашикчи не взаимосвязаны. 

По ее словам, подобный вопрос не обсуждался на уровне Белого дома. «Турция неоднократно направляла в Вашингтон запросы с требованием выдачи Гюлена. Мы все еще изучаем материалы, полученные из Анкары. Вопрос находится в ведении Минюста США. Могу сказать одно: вопрос экстрадиции Гюлена и дело Кашикчи никак не связаны», - сказала Нойерт.

Первое обращение из Турции в США по вопросу выдачи Фетуллаха Гюлена было подготовлено уже через четыре дня после предотвращения попытки военного переворота 15 июля 2016 года.

За прошедшие два года число запросов достигло семи, однако Минюст США все еще бездействует.

Анкара предоставила американской стороне четкие доказательства того, что Гюлен является организатором попытки военного переворота в Турции, унесшей жизни более 250 человек.

Кроме того, предоставлены доказательства причастности течения Гюлена к другим преступлениям, совершенным в Турции еще до попытки переворота.

Министр юстиции Турции неоднократно лично поднимал перед Вашингтоном вопрос экстрадиции Гюлена.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в течении Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погиб 251 человек.

Анкара подозревает, что к убийству посла РФ Карлова в 2016 причастен оппозиционный властям проповедник Фетхуллах Гюлен



Ещё на эту тему:

21:00 02.11.2018
Турция и США объявили о взаимной отмене санкций против министров
19:59 17.10.2018
США анонсировали решение о санкциях против Турции в ближайшее время
17:52 12.10.2018
Суд Турции вынес решение по делу американского пастора
11:53 12.10.2018
В Турции начинается суд над американским пастором Брансоном
16:47 09.10.2018
Турция и США готовят совместное патрулирование в Сирии
09:47 05.09.2018
Госдеп о переговорах Чавушоглу и Помпео
17:25 21.08.2018
Турция выдвинула условия для освобождения пастора, США их отвергли
12:55 21.08.2018
СМИ узнали, что Эрдоган собирается с визитом к Трампу
21:25 20.08.2018
В Турции задержаны два человека в рамках расследования дела об обстреле американского посольства
16:04 20.08.2018
Посольство США в Анкаре признательно турецкой полиции
12:55 20.08.2018
В Анкаре на бульваре Ататюрка неизвестные обстреляли американское посольство
19:59 17.08.2018
В Турции отклонили апелляцию американского пастора, лира упала на 5%
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
Все новости страны
Армения Армения
17:51 14.11.2018
В Армении завели уголовное дело за неуплату налогов "дочкой" Газпрома
15:15 14.11.2018
ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы
18:20 12.11.2018
Армянские водители оказались в «заложниках» у российских пограничников
20:01 09.11.2018
Некоторые интересные подробности саммита ОДКБ в Астане
Все новости страны
Болгария Болгария
16:32 14.11.2018
На границе Болгарии с Румынией откроют новый пограничный пункт пропуска
07:51 13.11.2018
Болгарія не хоче підписувати міграційний пакт ООН
14:17 12.11.2018
Болгарию охватили протесты из-за подорожания топлива
18:18 09.11.2018
У Болгарії за запитом США арештували російського хакера
Все новости страны
Греция Греция
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
12:03 12.11.2018
В Греции обрушился автомобильный мост / Фото, видео
08:50 07.11.2018
Около десяти тысяч священников в Греции не будут получать зарплату от имени государства
Все новости страны
Грузия Грузия
17:17 15.11.2018
Хакер подозреваемый в убийстве следователя в РФ просит политическое убежище в Грузии
12:33 15.11.2018
Грузия окончательно выберет президента 28 ноября
11:19 14.11.2018
Другий тур виборів президента Грузії може відбутися 28 листопада
08:38 14.11.2018
В Грузии задержан российский хакер, обокравший РЖД и авиакомпанию S7
Все новости страны
Молдова Молдова
16:01 15.11.2018
Европарламент назвал Молдову страной, "охваченной интересами олигархов"
07:31 15.11.2018
У Молдові знешкодили пов'язане з бойовиками "Л/ДНР" воєнізоване формування
12:38 14.11.2018
Европарламент обсудил доклад по ситуации в Молдове
21:38 13.11.2018
Молдова, Грузия и Украина создадут постоянную платформу по региональным конфликтам
Все новости страны
Россия Россия
13:38 16.11.2018
В США завернули иск недовольного "повара Путина"
09:52 16.11.2018
В Госдепе отреагировали на заявление Трампа о выходе из ракетного договора
17:58 15.11.2018
В России рухнул тринадцатый за месяц мост / Фото, видео
14:43 15.11.2018
Путин в Сингапуре: отмена встречи из-за опоздания и проход через металлодетектор / Видео
Все новости страны
Румыния Румыния
15:48 16.11.2018
Румыния откроет в Украине еще одно консульство
07:39 14.11.2018
В Еврокомиссии заявили о регрессе румынского правосудия
08:33 13.11.2018
Президент Румунії: Країна не готова до головування в ЄС
09:05 12.11.2018
Міністр у справах ЄС Румунії подав у відставку
Все новости страны
Турция Турция
15:24 16.11.2018
В США обсуждается вопрос экстрадиции проповедника Гюлена в Турцию
07:55 16.11.2018
В Турции завершили расследование убийства российского посла Карлова
18:42 15.11.2018
Строительство альтернативы Босфору стартует в 2019 году
11:20 15.11.2018
Представители 80 стран соберутся в Стамбуле IX Босфорском саммите
Все новости страны
Украина Украина
16:40 16.11.2018
Держдеп: Україна є центром боротьби за майбутнє Європи
16:15 16.11.2018
Оккупанты обещают построить цех и набурить скважин для нейтрализации отходов "Крымского Титана"
14:56 16.11.2018
Официальная безработица в оккупированном Крыму за месяц выросла на 10%
14:31 16.11.2018
Ядовитые стоки обвалили сточный коллектор в оккупированном Крыму
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс