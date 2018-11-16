Численность зарегистрированных безработных, состоявших на учете в т.н. "государственном казенном учреждении" "Центр занятости населения" оккупированного Россией Крыма, в течение октября 2018 года увеличилась на 10,4% по сравнению с сентябрем 2018 г. и составила 3632 человека.

Об этом сообщает пресс-служба оккупационного ведомства, пишут Новости Крыма/

В то же время в пресс-службе ведомства сообщили, что "уровень зарегистрированной безработицы в целом по Крыму в октябре т.г. по сравнению с сентябрем 2018 г. не изменился и составил 0,4% от численности рабочей силы".

Заявленная работодателями потребность в работниках на конец октября 2018 г. уменьшилась на 3,9% по сравнению с сентябрем 2018 г. и составила 14240 человек, из них по рабочим профессиям — 8263 человек.