Официальная безработица в оккупированном Крыму за месяц выросла на 10%
|14:56 16.11.2018
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|Крым
Численность зарегистрированных безработных, состоявших на учете в т.н. "государственном казенном учреждении" "Центр занятости населения" оккупированного Россией Крыма, в течение октября 2018 года увеличилась на 10,4% по сравнению с сентябрем 2018 г. и составила 3632 человека.
Об этом сообщает пресс-служба оккупационного ведомства, пишут Новости Крыма/
В то же время в пресс-службе ведомства сообщили, что "уровень зарегистрированной безработицы в целом по Крыму в октябре т.г. по сравнению с сентябрем 2018 г. не изменился и составил 0,4% от численности рабочей силы".
Заявленная работодателями потребность в работниках на конец октября 2018 г. уменьшилась на 3,9% по сравнению с сентябрем 2018 г. и составила 14240 человек, из них по рабочим профессиям — 8263 человек.
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