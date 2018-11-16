Ядовитые стоки обвалили сточный коллектор в оккупированном Крыму
|14:31 16.11.2018
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|Крым
На территории Восходненского сельского поселения в с. Знаменка Красногвардейского района оккупированного Россией Крыма произошел обвал сточного коллектора.
Об этом сообщают Новости Крыма со ссылкой на оккупационные власти района.
"Глава" Красногвардейского района собрал срочное совещание при участии начальника отдела ЧС оккупационной администрации Максима Литвиненко, начальника филиала «Крыммелиоводхоз» Сергея Хребтова.
Причиной подобных аварийных ситуаций были названы ядовитые стоки, источником которых являются крупные предприятия. "Говоря простым языком, бетонные трубы превращаются в «кашу», происходит обвал грунта", — сказал Хребтов.
Трубопровод, по информации Хребтова, не проходит под жилыми домами, а возможные обвалы подлежат локальному устранению.
Ранее этот трубопровод был предназначен для отведения грунтовых вод, в случае поднятия их уровня. На сегодня основной причиной разрушения труб служат ядовитые стоки.
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