Оккупанты хотят провести «реставрацию» замка-дворца «Ласточкино гнездо» в Крыму, который является памятником национального значения и одной из достопримечательностей Южного берега Крыма.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС, передает ATR.

По данным Главгосэкспертизы РФ, в ходе «реставрации» оккупанты намерены сохранить исторический облик здания и восстановить некоторые утраченные элементы. Также оккупанты планируют оборудовать освещение дворца и скалы, на которой он сооружен.

На «реставрационные работы» будет выделено 117 миллионов рублей. Их планируют завершить до 2020 года.

«Для реставрации объекта «Ласточкино гнездо» будет выделено 117,4 млн. рублей, где 95% средств будет взято из федерального бюджета и 5% из республиканского бюджета», — сообщили в «государственном комитете по охране культурного наследия» оккупированного Крыма.

Напомним, ранее в ЮНЕСКО рассказали, что оккупанты незаконно проводят геологические работы, в частности бурят скалу на территории, где находится памятник национального значения − дворец «Ласточкино гнездо».

Как сообщалось, «Ласточкино гнездо» закрыли для посещения в 2017 году. Официальная причина — ремонт.

Как известно, «Ласточкино гнездо» — памятник архитектуры и истории, построенный на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра на ЮБК. Замок был построен в 1912 году.