Федеральный окружной суд США отказался снять обвинения с компании Concord Management and Consulting бизнесмена Евгения Пригожина - того, кто, как считают западные разведки, финансирует в РФ фабрику троллей и наемников из ЧВК Вагнера.

Соратник Путина хотел оспорить выдвинутые в адрес его компаний обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США, пишет ЛИГА.Новости со ссылкой Bloomberg.

Судья Дабни Фридрих из округа Колумбия отказала истцу, который пытался доказать, что обвинения "незаконны", потому как факт преступления якобы не установлен надлежащим образом.

Таким образом, офис спецпрокурора США Роберта Мюллера может беспрепятственно со стороны РФ продолжать распутывать это дело и приступить к преследованию компании в судебном порядке.

У Мюллера обвинили "Конкорд..." в финансировании пропагандистской спецоперации по влиянию на выборы.

Адвокаты "повара Путина" Пригожина ранее утверждали, будто бы Мюллер назначен на должность спецпрокурора незаконно, и у него нет достаточных полномочий, чтобы обвинять их фирму в участии в заговоре против США. В РФ заподозрили, что действия Мюллера "неограничены и неконтролируемы", и требовали от него прекратить преследование.

16 февраля 2018 года трем компаниям и 13 россиянам (Пригожину и 12 топ-сотрудникам "Агентства интернет-исследований", то есть фабрики троллей) были предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы в США. Путин заявил, что это "не его проблемы".

Напомним, Госдеп США обнародовал поименный список санкций введенных против РФ.