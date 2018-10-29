На засідання Собору Української православної церкви Московського патріархату в Києві 13 листопада приїжджав митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар (Ростислав Швець), який раніше вітав Сергія Аксьонова з посадою ватажка анексованого півострова та неодноразово співпрацював з окупаційною владою.

Як свідчать фотографії на сайті УПЦ МП, кримський священик брав участь у Соборі єпископів, якій відбувся в Києво-Печерській Лаврі 13 листопада, передає Громадське.

У постанові, ухваленій на Соборі, йдеться зокрема про «незаконність» і «недійсність» рішення Священного Синоду Константинопольского патріархату щодо надання українській церкві Томосу про автокефалію.

Митрополит неодноразово був присутнім на заходах, організованих окупаційною владою Криму.

Зокрема, 23 лютого 2015 року з нагоди першої річниці створення так званого «ополчення Криму» митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар провів молебень та освятив пам'ятний камінь «самообороні Криму».

Тоді ж Аксьонов вручав «самообороні Криму» медалі та нагороди.

Також 26 жовтня 2016 року митрополит Лазар освячував каплицю на честь Миколая II та його родини, яку звели за ініціативою колишньої «прокурорки» анексованого Росією Криму Наталії Поклонської.

Зазначимо, що це не єдиний випадок співпраці священиків УПЦ МП в анексованому Криму з окупаційною владою. Інший митрополит — феодосійський і керченський Платон у січні 2017 освячував російський зенітно-ракетни комплекс С-400.

Також відомим є випадок участі бойовиків у делегаціях служителів УПЦ МП в поїздках до Києва. Наприклад, бойовик Ігор Гіркін, який координував захоплення українських військових частин в Криму російськими військовими, приїздив в Крим і Київ «на розвідку» в січні 2018 року у складі делегації, що привезла до храмів УПЦ МП «дари волхвів».

Громадське звернулося до СБУ за коментарем — чи перевіряла Служба безпеки дії кримського митрополита УПЦ МП та очікує на відповідь.

13 листопада Собор Української православної церкви Московського патріархату вирішив не брати участі у створенні єдиної Української помісної церкви, бо вважає надання томосу «штучним» і нав’язаним ззовні. Також УПЦ МП розірвала відносини із Вселенським патріархатом.

Зазначимо, що канонічне спілкування УПЦ МП з Константинополем припинилося ще раніше — після ухвалення відповідного рішення Синодом Російської православної церкви, частиною якої є УПЦ Московського патріархату.

Нагадаємо, на Собор УПЦ МП запросили не всіх представників патріархату.

Нагадаємо, 11 жовтня Синод Вселенського патріархату підтримав продовження надання автокефалії України, а також офіційно затвердив, що церквою-матір’ю України є Константинополь. Також Синод визнав недійсною анафему глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної провославної церкви Макарія. 15 жовнтя синод РПЦ у Мінську вирішив розірвати відносини з Константинополем.