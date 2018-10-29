Оккупанты готовы за дополнительную плату организовать "семейные захоронения"

12:51 16.11.2018 0 комментариев Крым

Оккупационные власти Севастополя разрешили делать семейные захоронения на кладбищах города. 

Постановление об этом принято на заседании т.н. "законодательного собрания" в четверг, 15 ноября.

Директор "департамента городского хозяйства" оккупированного Россией Севастополя Михаил Тарасов рассказал, что теперь гражданам РФ могут предоставлять участки земли на общественных кладбищах для создания семейных (родовых) захоронений, пишет ForPost

Тарасов отметил, что постановлением определен порядок подачи и рассмотрения заявок на предоставление земли под родовое захоронение.

"От 3 до 6 мест дополнительно людям за плату может быть предоставлено", — добавил чиновник.

Тарасов отметил, что размер платы за такие участки будет утверждtн позже.

 



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