Замешанный в "крымском скандале" премьер Чехии отказался добровольно уходить в отставку
|12:26 16.11.2018
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|Крым
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что не собирается добровольно уходить в отставку со своего поста.
Об этом он сказал перед вылетом в Брюссель, сообщает Novinky, передает Новое Время.
"Я только хотел бы сказать, что никогда не уйду в отставку. Никогда. И пусть все об этом знают. Никогда" – подчеркнул Бабиш.
Он также поблагодарил президента страны Милоша Земана за обещание уполномочить его сформировать новый кабинет в случае возможной отставки.
Ранее сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил, что отец насильно отправил его в оккупированный Крым ради сокрытия фактов своей коррупционной деятельности.
Сам Бабиш опроверг слова сына, и добавил, что тот "страдает психическим расстройством".
В Генпрокуратуре Чехии заявили о проведении проверки заявления сына премьера.
Сам Бабиш позже признал, что его сын посещал аннексированный Крым.
В МИД Чехии намерены обсудить поездку сына премьера в оккупированный Крым.
15 ноября на центральные улицы Праги вышли тысячи людей с требованием отставки премьер-министра Андрея Бабиша из-за скандала.
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