Омбудсмен по оккупированному Крыму не имеет достоверных данных о нарушениях прав человека на полуострове
|12:01 16.11.2018
|0 комментариев
|Крым
Изложенные в принятой комитетом Генассамблеи ООН резолюции сведения о имеющихся фактах нарушений прав человека на территории оккупированного Крыма недостоверны.
Об этом сообщила в пятницу, 16 ноября, ТАСС , так называемый "уполномоченный по правам человека" в оккупированном Крыму Людмила Лубина.
Ранее сообщалось, что третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Украиной резолюцию, осуждающую зафиксированные на территории оккупированного Крыма нарушения прав человека и незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления на аннексированном полуострове.
"У меня сведений, подтверждающих эту резолюцию, просто нет. Они повторяют в своих резолюциях одно и тоже, не имея для этого никаких оснований. Достоверных сведений, по которым принимаются подобные резолюции, просто не существует. Пусть сами приедут в Крым, пообщаются с людьми и убедятся, что никаких нарушений нет", - сказала Лубина.
Ещё на эту тему:
Оккупанты подвергнут «реставрации» еще один символ Крыма
На засідання УПЦ МП у Києві приїжджав митрополит з окупованого Криму
Зампостпреда РФ при ООН: "Никто в России не собирается враждовать с близким по крови украинским народом"
Новая резолюция ООН призовет обозначать Крым только как "временно оккупированный Россией"
Города оккупированного Крыма и непризнанной Абхазии теперь будут "взаимно процветать"