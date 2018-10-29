Омбудсмен по оккупированному Крыму не имеет достоверных данных о нарушениях прав человека на полуострове

12:01 16.11.2018 0 комментариев Крым

Изложенные в принятой комитетом Генассамблеи ООН резолюции сведения о имеющихся фактах нарушений прав человека на территории оккупированного Крыма недостоверны.

Об этом сообщила в пятницу, 16 ноября, ТАСС , так называемый "уполномоченный по правам человека" в оккупированном Крыму Людмила Лубина.

Ранее сообщалось, что третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Украиной резолюцию, осуждающую зафиксированные на территории оккупированного Крыма нарушения прав человека и незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления на аннексированном полуострове. 

"У меня сведений, подтверждающих эту резолюцию, просто нет. Они повторяют в своих резолюциях одно и тоже, не имея для этого никаких оснований. Достоверных сведений, по которым принимаются подобные резолюции, просто не существует. Пусть сами приедут в Крым, пообщаются с людьми и убедятся, что никаких нарушений нет", - сказала Лубина.

 



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