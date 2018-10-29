Россия не планирует наращивать военную мощь в Азовском море в ответ на усиление там украинского присутствия.

Об этом сообщил ТАСС статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.

"У нас на Азове нет военных баз, военные корабли в основном обеспечивают безопасность Крымского моста, - сказал он. - Никакого наращивания военной мощи в Азове мы не планируем".

Однако, подчеркнул Карасин, Украина создает в Азовском море "тревожную ситуацию".

"Заявление Киева относительно намерений создать в Бердянске военно-морскую базу, их периодические военно-морские учения, которые перекрывают зону Азовского моря, имеют место, это подтверждено, - отметил он. - Поэтому ситуация опасная, и нагревается она Киевом".

По его словам, "истерические, нагловатые построения Киева не имеют под собой никакой основы".

"Доступ в Азовское море и проход по Керчь-Еникальскому каналу абсолютно не поменялись по сравнению с периодом до 2014 года, а все рассуждения по поводу некоторых якобы имеющих место задержек с осмотрами, с формированием караванов для прохода не имеют под собой фактического основания", - заявил он.

Как отметил Карасин, эта информация была изложена на его консультациях с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид в четверг.

"Мы аргументировали свою позицию, которая заключается в том, что это искусственное построение, направленное на эскалацию ситуации в Азовском море, и на самом деле Россия ведет себя предсказуемо в соответствии с международным правом и, главное, в соответствии с тем, что Азовское море является внутренним морем России и Украины. Договорились по этому поводу обмениваться сведениями и статистикой с тем, чтобы вывести на чистую воду те силы в Киеве, которые пытаются искусственно создать в Азовском море и Керченском проливе новую международную проблему", - подытожил дипломат.

Украина в 2018 году взяла курс на наращивание сил в Азовском море. Наряду с созданием базы Военно-морских сил, начало полноценного функционирования которой ожидается до конца года, Киев сосредоточивает в этом районе авиацию, сухопутные силы и подразделения пограничников.