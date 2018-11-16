Россия вернула Украине средства, которые та выплатила в качестве компенсации части судебных издержек по иску о "кредите Януковича".

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщил источник в правительстве, передает Апостроф.

Сумму средств собеседник агентства не уточнил. В то же время он отметил, что вся подлежащая уплате сумма получена.

Ранее в сентябре Апелляционный суд Англии обязал Россию выплатить Украине 1,16 млн фунтов стерлингов.

Украина в 2013 году при президенте Викторе Януковиче выпустила еврооблигации на $3 млрд, которые были выкуплены РФ. Выплата по этим бумагам должна была завершиться до конца 2015 года.

В 2015 году Украина предложила России реструктуризировать задолженность по этому кредиту, однако Москва отказалась принять условия Киева, требуя привилегированных условий выплаты, настаивая на суверенном характере этого долга.

В феврале 2016 года в связи с невыплатой "долга Януковича" Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона, настаивая на ускоренном рассмотрении иска. В марте 2017 года суд Лондона удовлетворил ходатайство России, возложив на Украину компенсацию судебных издержек.

21 сентября 2017 года, в министерства финансов РФ сообщили, что компания The Law Debenture Corporation PLC подтвердила поступление от Украины платежа в сумме 1,16 млн фунтов. Таким образом тогда Украина выполнила постановление Высокого суда Лондона о компенсации Украиной части судебных издержек, понесенных российской стороной.

Одновременно Украина подала апелляцию на решение суда Лондона. В сентябре Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляционную жалобу Украины в судебном процессе. Апелляционный суд признал ошибочным решение суда первой инстанции отказаться рассматривать аргументы украинской стороны. Теперь дело будет рассмотрено в рамках полноценной процедуры, а не в упрощенном порядке, как того требовала российская сторона.

Суд также обязал Россию вернуть Украине 1,16 млн фунтов, которые Украина выплатила в качестве компенсации части судебных издержек по иску о "долге Януковича".