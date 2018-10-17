Экс-депутат Верховной Рады АРК Василий Ганыш, обвиняемый в государственной измене, во время дебатов в Днепровском райсуде Киева попросил признать его невиновным.

Об этом сообщает издание Крым.Реалии, передает Центр журналистских расследований.

Во время предыдущего заседания сторона обвинения попросила судейскую коллегию приговорить Ганыша к 12 годам лишения свободы. По версии обвинения, экс-депутат совершил два деяния, которые следует квалифицировать, как государственную измену. Прокуратура АРК считает, что 11 апреля 2014 года Ганыш в сессионном зале крымского парламента проголосовал за так называемую «Конституцию Республики Крым». Второе деяние, которое обвинение называет противозаконным – участие подсудимого в «выборах» в городской совет Феодосии, которые состоялись 14 сентября 2014 года по российскому законодательству.

В ходе дебатов Василий Ганыш подтвердил, что 11 апреля 2014 года он был в здании Верховной Рады АРК, но не голосовал за «Конституцию». Он утверждает, что пришел туда, чтобы встретиться с министром социальной политики и обсудить вопрос выплаты ему пенсии.

Ганыш в своем выступлении также подтвердил, что баллотировался на местных «выборах» 2014 года, организованных в оккупированном Крыму Россией. Но он сказал, что выдвинул свою кандидатуру по просьбе местного меджлиса, чтобы оттянуть часть голосов у кандидата от Коммунистической партии.

Экс-депутат также пожаловался на проблемы со здоровьем, вызванные хронической болезнью сердца, и заявил, что, будучи в Крыму, всегда был сторонником Украины.

На судебном заседании также выступил адвокат Андрей Руденко, который перечислил несколько десятков процессуальных нарушений, которые, по его мнению, допустило следствие в деле его подзащитного.

На 16 ноября запланировано заседание, на котором экс-депутат выступит с последним словом. После этого суд должен вынести приговор.

Как сообщалось, 28 апреля 2015 года бывшего депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша задержали при выезде из оккупированного Крыма. Ему было предъявлено обвинение в госизмене по ч.1 ст.111 УК Украины. Его дело рассматривается в Днепровском райсуде Киева. Прокуратура АРК обвиняет Ганыша в том, что 11 апреля 2014 года он принял участие в заседании крымского парламента, на котором принималась так называемая «Конституция Республики Крым», а также в том что, он в июле 2014 года баллотировался на организованных оккупантами «выборах» в горсовет Феодосии.

Ганыш утверждает, что он был единственным депутатом крымского парламента, проголосовавшим против «референдума». По его мнению, обвинения в государственной измене являются необоснованными.

14 января 2016 года Днепровский районный суд Киева изменил меру пресечения Ганышу с содержания стражей на домашний арест в связи с состоянием здоровья.

23 ноября 2016 года в Днепровском районном суде Киева прокуратура АРК отказалась от части обвинений в деле бывшего депутата Верховной Рады Крыма Василия Ганыша.

12 декабря 2016 года прокуратура АРК на заседании Днепровского райсуда Киева предъявила Василию Ганышу обвинение в новой редакции, изъяв из него эпизод по участию голосовании за проведение так называемого «референдума» о статусе Крыма.