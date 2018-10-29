В оккупированном Россией Крыму прошли обыски в домах участников религиозной организации "Свидетели Иеговы".

Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных структурах.

"Спецоперация" проводилась в городе Джанкой на севере оккупированного Россией Крыма.

"Прошли обыски в домах, где проживают участники ячейки запрещенной организации "Свидетели Иеговы". Несколько человек вызваны на допрос", — сказал собеседник агентства.

По его словам, не исключено, что участники ячейки имели тесные связи с украинскими спецслужбами.

Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года деятельность организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и входящих в ее структуру местных религиозных организаций прекращена. В своем решении Верховный суд отразил, что имущество организации подлежит обращению в собственность РФ. Минюст России включил "Свидетелей Иеговы" в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм.