В оккупированном Крыму прошли обыски в домах участников "Свидетелей Иеговы"
|09:04 16.11.2018
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|Крым
В оккупированном Россией Крыму прошли обыски в домах участников религиозной организации "Свидетели Иеговы".
Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных структурах.
"Спецоперация" проводилась в городе Джанкой на севере оккупированного Россией Крыма.
"Прошли обыски в домах, где проживают участники ячейки запрещенной организации "Свидетели Иеговы". Несколько человек вызваны на допрос", — сказал собеседник агентства.
По его словам, не исключено, что участники ячейки имели тесные связи с украинскими спецслужбами.
Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года деятельность организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и входящих в ее структуру местных религиозных организаций прекращена. В своем решении Верховный суд отразил, что имущество организации подлежит обращению в собственность РФ. Минюст России включил "Свидетелей Иеговы" в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм.
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