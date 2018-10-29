Коллективные средства размещения оккупированного Россией Крыма с января по сентябрь 2018 годаприняли на отдых более 1,3 млн туристов.

Об этом сообщила пресс-служба "Крымстата", передает Крыминформ.

В сообщении "Крымстата" сказано, что за девять месяцев 2018 года коллективные средства размещения оккупированного Россией Крыма приняли на организованный отдых и оздоровление 1 млн 344 тыс 300 человек, при этом большинство размещенных лиц (95,9%) – граждане Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Доходы средств размещения за данный период составили 22,5 млрд рублей (без учета поступлений из бюджета всех уровней и внебюджетных фондов).

Ранее "министр" курортов и туризма оккупированного Россией Крыма Вадим Волченко заявил, что более 600 средств размещения, работавших в курортный сезон, были загружены на 70%. По его словам, в этом году было создано 9 новых средств размещения, 80 санаторно-курортных и гостиничных организаций были модернизированы.

Напомним, оккупационные власти Крыма заявляли, что за период с января по май 2018 года на аннексированном полуострове уже побывало 528,5 тыс. человек.