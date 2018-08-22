В США утверждают, что РФ долгое время нарушала условия договора.

Заместитель Госсекретаря США Андреа Томпсон заявила, что заявление президента США Дональда Трампа о намерении выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) было "предупредительным выстрелом" в сторону РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Times.

Она пояснила, что сейчас сотрудники Пентагона, Госдепа и разведывательных ведомств США проводят встречи с европейскими союзниками США, подготавливая их к выходу страны из РСМД.

"Теперь мяч на их половине поля. Мы проговариваем следующие шаги, чтобы убедиться в отсутствии непонимания среди союзников, когда президент примет решение", - сказала Томпсон.

Она отметила, что РФ долгое время нарушала условия договора, и вместе с тем не желает признать это.

Отметим, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

Напомним, ранее Дональд Трамп поручил подготовить доклад о нарушении Россией договора о РСМД. До этого он заявил, что Соединенные Штаты намерены выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), потому что Российская Федерация нарушает его и не предоставляет отчетов.