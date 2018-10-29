Матери незаконно удерживаемого в России украинца Павла Гриба позволили второе за 15 месяцев свидание. Встреча должна состояться 26 ноября.

Об этом заявил его отец Игорь Гриб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.ua.

По его данным, мать должна встретиться с сыном 26 ноября.

Отметим, по версии российского следствия, с 27 марта по 15 мая 2017 года Гриб, находясь на территории Украины, через интернет призывал девушку привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня. Гриб был арестован, ранее находился в СИЗО Краснодарского края, затем был этапирован в Ростовскую область.

Напомним, 7 ноября Северо-Кавказский окружной военный суд России продлил ему арест на 6 месяцев.

Впоследствии Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с этим.

15 ноября, в Северокавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоялось судебное заседание по делу Павла Гриба. Его обвиняют в терроризме, однако украинец не признает своей вины.

"Я не виноват и не хочу давать никаких показаний", - отметил он.

Следующее заседание назначено на 23 ноября.