Матери политзаключенного Гриба разрешили второе за 15 месяцев свидание
|09:29 16.11.2018
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|Украина
Матери незаконно удерживаемого в России украинца Павла Гриба позволили второе за 15 месяцев свидание. Встреча должна состояться 26 ноября.
Об этом заявил его отец Игорь Гриб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.ua.
По его данным, мать должна встретиться с сыном 26 ноября.
Отметим, по версии российского следствия, с 27 марта по 15 мая 2017 года Гриб, находясь на территории Украины, через интернет призывал девушку привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня. Гриб был арестован, ранее находился в СИЗО Краснодарского края, затем был этапирован в Ростовскую область.
Напомним, 7 ноября Северо-Кавказский окружной военный суд России продлил ему арест на 6 месяцев.
Впоследствии Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с этим.
15 ноября, в Северокавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоялось судебное заседание по делу Павла Гриба. Его обвиняют в терроризме, однако украинец не признает своей вины.
"Я не виноват и не хочу давать никаких показаний", - отметил он.
Следующее заседание назначено на 23 ноября.
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