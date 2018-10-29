США и Украина согласовали шаги для противодействия попыткам РФ узаконить оккупацию
|08:44 16.11.2018
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|Крым
Глава МИД Украины Павел Климкин во время рабочего визита в Соединенные Штаты встретился со специальным представителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером.
Стороны обсудили дальнейшие шаги по сдерживанию агрессии со стороны России, сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в Twitter, передает 112.ua.
По ее словам, визит Климкина в США начался со встречи с Волкером.
"Согласовали шаги на международных площадках для противодействия российским попыткам легитимизировать оккупацию. Политическое давление должно быть усилено", - написала Зеленко.
Напомним, ранее Волкер заявил, что Российская Федерация вместо выполнения минских соглашений и движения к миру в Украине дотирует коррумпированных лидеров боевиков и проводит бутафорские выборы на Донбассе.
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