Глава МИД Украины Павел Климкин во время рабочего визита в Соединенные Штаты встретился со специальным представителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером.

Стороны обсудили дальнейшие шаги по сдерживанию агрессии со стороны России, сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в Twitter, передает 112.ua.

По ее словам, визит Климкина в США начался со встречи с Волкером.

"Согласовали шаги на международных площадках для противодействия российским попыткам легитимизировать оккупацию. Политическое давление должно быть усилено", - написала Зеленко.

Напомним, ранее Волкер заявил, что Российская Федерация вместо выполнения минских соглашений и движения к миру в Украине дотирует коррумпированных лидеров боевиков и проводит бутафорские выборы на Донбассе.