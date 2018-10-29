Зампостпреда РФ при ООН: "Никто в России не собирается враждовать с близким по крови украинским народом"
|08:22 16.11.2018
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|Крым
Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин назвал украинцев близким по крови народом. Он добавил, что никто в РФ не собирается враждовать с Украиной.
Лицемерное заявление Кузьмин сделал в преддверии голосования за обновленный проект резолюции о защите прав человека на территории временно оккупированного Крыма в ООН, передает OBOZREVATEL со ссылкой на ТАСС.
"Судя по этой терминологии, Украина вот уже четыре года ведет бескомпромиссную войну с Россией. Вот только Россия на эту войну так и не явилась, никто в России не собирается враждовать с близким по крови украинским народом", - сказал он.
Кузьмин добавил, что на "референдуме" крымчане якобы отстояли "право жить без новых украинских идолов - Бандеры, Шухевича и прочих приспешников нацистов" и разговаривать на "родном русском языке".
Как сообщалось, третий комитет Генеральной ассамблеи ООН в четверг, 15 ноября, поддержал обновленный проект резолюции о защите прав человека на территории временно оккупированного Крыма.
В резолюции, помимо необходимости незамедлительного освобождения украинских граждан, указано, что с 2014 года российские власти применяют пытки для получения ложных признательных показаний в ходе политически мотивированных процессов.
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