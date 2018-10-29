Это может стать ответом на задержание судов, которые заходили в закрытые Украиной порты оккупированного Крыма.

Азовское море могут закрыть для судов из Украины, передает Объектив ссылаясь на "Россия 24".

В Совете Федерации не исключили, что пойдут на это в ответ на жесткие действия Киева, который ранее задержал 15 кораблей только за то, что они заходили в порты аннексированного Крыма.

Сенатор Франц Клинцевич назвал случившееся "явным беспределом". Он считает, что Россию подталкивают к резким мерам.

О задержании судов в Бердянске и Мариуполе украинская погранслужба сообщила накануне.

В заявлении указано, что в поле зрения еще почти тысяча кораблей-нарушителей.