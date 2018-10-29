В Совете Федерации не исключили, что Азовское море могут закрыть для украинских судов
|07:35 16.11.2018
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|Крым
Это может стать ответом на задержание судов, которые заходили в закрытые Украиной порты оккупированного Крыма.
Азовское море могут закрыть для судов из Украины, передает Объектив ссылаясь на "Россия 24".
В Совете Федерации не исключили, что пойдут на это в ответ на жесткие действия Киева, который ранее задержал 15 кораблей только за то, что они заходили в порты аннексированного Крыма.
Сенатор Франц Клинцевич назвал случившееся "явным беспределом". Он считает, что Россию подталкивают к резким мерам.
О задержании судов в Бердянске и Мариуполе украинская погранслужба сообщила накануне.
В заявлении указано, что в поле зрения еще почти тысяча кораблей-нарушителей.
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