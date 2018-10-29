На центральные улицы Праги вышли тысячи людей, которые требуют отставки премьер-министра Андрея Бабиша из-за скандала с поездкой его сына в оккупированный Крым.

Об этом сообщает Novinky, передает Новое Время.

Люди держат плакаты, на которых написано Andrej do krimu (игра слов - призыв к уголовной ответственности и намек на скандал с пребыванием Бабиша-младшего в Крыму).

На одном из плакатов изображена врач Дети Протопопова, которая признала Бабиша-младшего душевнобольным, а потому его нельзя было судить по так называемому делу Гнезда аиста касательно махинаций со средствами ЕС.

На плакате есть надпись: "Успокою вашего ребенка. Я гарантирую вам!".

Ранее сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил, что отец насильно отправил его в оккупированный Крым ради сокрытия фактов своей коррупционной деятельности. Сам Бабиш опроверг слова сына, и добавил, что тот "страдает психическим расстройством".

В Генпрокуратуре Чехии заявили о проведении проверки заявления сына премьера.

Сам Бабиш позже признал, что его сын посещал аннексированный Крым.

В МИД Чехии намерены обсудить поездку сына премьера в оккупированный Крым.