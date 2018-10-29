В Праге тысячи людей требуют отставки премьера после "крымского скандала"
|08:01 16.11.2018
|0 комментариев
|Крым
На центральные улицы Праги вышли тысячи людей, которые требуют отставки премьер-министра Андрея Бабиша из-за скандала с поездкой его сына в оккупированный Крым.
Об этом сообщает Novinky, передает Новое Время.
Люди держат плакаты, на которых написано Andrej do krimu (игра слов - призыв к уголовной ответственности и намек на скандал с пребыванием Бабиша-младшего в Крыму).
На одном из плакатов изображена врач Дети Протопопова, которая признала Бабиша-младшего душевнобольным, а потому его нельзя было судить по так называемому делу Гнезда аиста касательно махинаций со средствами ЕС.
На плакате есть надпись: "Успокою вашего ребенка. Я гарантирую вам!".
Ранее сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил, что отец насильно отправил его в оккупированный Крым ради сокрытия фактов своей коррупционной деятельности. Сам Бабиш опроверг слова сына, и добавил, что тот "страдает психическим расстройством".
В Генпрокуратуре Чехии заявили о проведении проверки заявления сына премьера.
Сам Бабиш позже признал, что его сын посещал аннексированный Крым.
В МИД Чехии намерены обсудить поездку сына премьера в оккупированный Крым.
Ещё на эту тему:
Представительство Президента в АРК: сотрудничество Пенсионного фонда с РФ "переходит все границы" / Документ
Представитель президента Украины в Крыму: Есть проблема с перевозкой умерших на аннесированный полуостров
Скандал в Чехии, оккупированный Крым и роль России
Уголовное дело против сотрудника СБУ, перешедшего в ФСБ - напоминание о том, что преступления не останутся безнаказанными
ДТЭК Ахметова подала иск в арбитражный суд в Гааге за потерю активов в оккупированном Крыму
Названо количество бывших украинских судей и силовиков в Крыму, работающих на оккупантов
З Конгресу «вилетить» друг Росії, який виправдовував окупацію Криму