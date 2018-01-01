В Турции завершили расследование убийства российского посла Карлова
|07:55 16.11.2018
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|Турция
Следственные органы Турции завершили расследование убийства российского посла Андрея Карлова, которого застрелили в 2016 году.
Обвинительное заключение было направлено в прокуратуру Анкары, передает Новое Время.
Если у прокуратуры не будет замечаний, то дело будет направлено в суд.
Посол России Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии выставки "Россия глазами турок".
Позже выяснилось, что убийцей является 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ. Во время стрельбы нападавший выкрикивал: "Это месть за Алеппо. Мы умираем там, ты умрешь здесь".
В январе 2018 года турецкие власти заявили об аресте "ключевого" подозреваемого в деле об убийстве Карлова. В апреле был задержан "куратор" убийцы посла Карлова.
Анкара подозревает, что к убийству Карлова причастен оппозиционный властям проповедник Фетхуллах Гюлен, которого также обвиняют в организации неудачного военного переворота в 2016 году.
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