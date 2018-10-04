Судостроение в оккупированном Крыму ограниченно в возможностях из-за санкций и требует серьезных инвестиций

07:21 16.11.2018 0 комментариев Крым

Захваченный оккупантами керченский судостроительный завод "Залив" с 2014 по 2017 годы получил более 2,5 млрд рублей. Средства выделили на восстановление производственных мощностей, социальную сферу и развитие инфраструктуры предприятия.

Об этом Mil.Press FlotProm сообщили в, т. н. "минпромполитики" оккупированного Крыма в ответ на запрос издания.

Кроме того, "Заливу" выделят средства на модернизацию технологических процессов и освоение новых технологий в производстве, а также на содействие кадровому обеспечению. 

Завод получит финансовую помощь в рамках госпрограммы "Развитие промышленного комплекса на 2018–2020 годы". Документ утвержден постановлением № 665 "Совета министров" оккупированного Крыма от 12 декабря 2017 года, добавили в ведомстве. 

"Предприятие обладает всем необходимым оснащением и техническими возможностями для строительства судов и кораблей любого класса и назначения", – подчеркнула в письме в редакцию "замминистра" Елена Элекчян. 

В пресс-службе "Залива" не смогли оперативно прокомментировать, в какие сферы деятельности завода вложили или планируют вложить выделенные средства.

По мнению управленца, работающего на одном из судостроительных заводов Петербурга, многие судостроительные предприятия России – например, Ленинградский судостроительный завод "Пелла" или Зеленодольский завод им. Горького – так или иначе используют крымские судостроительные мощности (феодосийского завода "Море" и керченского "Залива" – ред.). Однако в случае с арендой "Пеллой" части мощностей "Моря" и последующей передачей феодосийского предприятия концерну "Калашников" не обошлось без сложностей: "Морю" нужна загрузка, что потребует серьезных инвестиций.

После постройки в Феодосии трех малых ракетных кораблей проекта 22800, заказанных предприятию из Ленобласти, аренда завершится. Ее срок определен передачей заказчику последнего МРК. 

"Крымское судостроение по-прежнему нуждается в поддержке, однако следует реально оценивать его возможности", – резюмировал собеседник издания. 

В сухом доке "Залива" находятся два кабельных судна проекта проекта 15310 "Свияга" и "Вятка". Кабелеукладчики заказали Зеленодольскому заводу.

ВМФ России ожидал получить их в 2018 и 2019 годах соответственно, но сроки сдвинули вправо из-за сложностей с поставкой ряда узлов и агрегатов, в том числе из-за санкций. Также вправо ушла и передача флоту двух морских танкеров проекта 23131, заложенных в декабре 2014 года. 



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