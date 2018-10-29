Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив оновлений проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна".

Повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

За процедурою, тепер документ має пройти загальне голосування в Генеральній Асамблеї ООН, яке очікується в грудні.

Резолюція, зокрема, підтверджує незаконність захоплення Росією Криму, та визначає це "порушенням міжнародного права". Вона також висловлює стурбованість у зв'язку з обмеженням доступу для місії спостерігачів за дотриманням прав людини в Криму. У резолюції вказується на незаконні спроби РФ легітимізувати анексію півострова та наголошується на необхідності повернути Україні окуповані території.

Крім того, засуджуються політично вмотивовані переслідування громадян України й дискримінація за національними ознаками, а також міститься заклик звільнити всіх українців, які незаконно утримуються в окупованому Криму та на території Росії. У цьому зв'язку окремо згадуються прізвища Олега Сенцова, Володимира Балуха, Еміра-Усеїна Куку та інших політичних в'язнів.

У документі міститься заклик до РФ надати доступ до незаконно утримуваних українських громадян на російській території та в Криму незалежним лікарям з міжнародних медичних організацій, а також українським посадовим особам.

Водночас, висувається вимога до РФ припинити практику залучення жителів Криму до участі у її військових операціях, а також зупинити депортації українських громадян з Кримського півострова за те, що вони не набули російського громадянства.

Резолюція також вимагає від Росії виконати рішення Міжнародного Суду ООН від 19 квітня 2017 року щодо відновлення прав і свобод громадян України на півострові.

Документ містить звернення до міжнародних організацій та спеціалізованих установ ООН з вимогою позначати в офіційних документах український півострів як "Автономна Республіка Крим та місто Севастополь (Україна), які є тимчасово окупованими Російською Федерацією".

Крім того, відзначаються позитивні рішення України щодо спрощення процедур для безперешкодного доступу до Криму журналістів і правозахисників, а також підтримка Україною ЗМІ та неурядових організацій, які були змушені залишити тимчасово окуповану українську територію. У кінцевій частині документ містить доручення генеральному секретарю ООН координувати дії структур Організації, а також підготувати звіт про виконання цієї резолюції та розробити рекомендації для подальших дій.