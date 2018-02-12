В Адлерском районе в Сочи (Россия) обрушился автомобильный мост через реку Чахцуцыр в селе Нижняя Шиловка.

Об этом сообщает inforesist со ссылкой на ТАСС.

«Там есть альтернативные пути объезда, можно подъехать и с одной, и с другой стороны», – заявил руководитель департамента транспорта и дорожного хозяйства Юрий Усачев.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Как сообщает агентство, подтопление и обрушение части моста произошло из-за повышения уровня воды в русле реки. По данным издания «Эфкате», через мост было организовано реверсивное движение для легковых авто.

В сети отметили, что это уже тринадцатый мост в России, рухнувший буквально в течение месяца.



Фото с сайта inforesist

Видео: YouTube