В России рухнул тринадцатый за месяц мост / Фото, видео
|17:58 15.11.2018
|0 комментариев
|Россия
В Адлерском районе в Сочи (Россия) обрушился автомобильный мост через реку Чахцуцыр в селе Нижняя Шиловка.
Об этом сообщает inforesist со ссылкой на ТАСС.
«Там есть альтернативные пути объезда, можно подъехать и с одной, и с другой стороны», – заявил руководитель департамента транспорта и дорожного хозяйства Юрий Усачев.
Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Как сообщает агентство, подтопление и обрушение части моста произошло из-за повышения уровня воды в русле реки. По данным издания «Эфкате», через мост было организовано реверсивное движение для легковых авто.
В сети отметили, что это уже тринадцатый мост в России, рухнувший буквально в течение месяца.
Видео: YouTube
Ещё на эту тему:
18:17 26.10.2018
Нефтепровод к Туапсинскому НПЗ «Роснефти» поврежден селем
Нефтепровод к Туапсинскому НПЗ «Роснефти» поврежден селем
21:16 09.10.2018
"Привет от Крымского" - прокомментировали соцсети обрушение моста на главный путь Транссиба в Амурской области / Видео / Фото
"Привет от Крымского" - прокомментировали соцсети обрушение моста на главный путь Транссиба в Амурской области / Видео / Фото
08:14 12.02.2018
Пассажирский самолет с 71 человеком на борту рухнул в Подмосковье
Пассажирский самолет с 71 человеком на борту рухнул в Подмосковье
09:05 15.11.2017
При крушении самолета в РФ выжил один ребенок
При крушении самолета в РФ выжил один ребенок
18:12 04.08.2017
На алмазной шахте в России произошла крупная авария
На алмазной шахте в России произошла крупная авария
18:32 20.05.2017
На Кубани сразу два «Тайфуна-У» ВС РФ слетели в кювет / Видео
На Кубани сразу два «Тайфуна-У» ВС РФ слетели в кювет / Видео
15:16 15.05.2017
Сотрудник МИД России убил жену и дочь, а затем покончил с собой
Сотрудник МИД России убил жену и дочь, а затем покончил с собой
17:20 16.08.2016
Жителей горных поселков в Сочи беспокоят медведи
Жителей горных поселков в Сочи беспокоят медведи
13:15 09.08.2016
Поезд из Адлера «разорвался» по дороге в Петербург
Поезд из Адлера «разорвался» по дороге в Петербург
08:24 27.07.2016
В Ставрополе убит замначальника регионального управления ФСБ
В Ставрополе убит замначальника регионального управления ФСБ
08:18 20.07.2016
В России сошел с рельсов железнодорожный состав со снарядами
В России сошел с рельсов железнодорожный состав со снарядами