Британский драматург обратился к Сенцову в Международный день заключенного писателя
|20:59 15.11.2018
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|Крым
В Международный день заключенного писателя (День пустых стульев) британский драматург, киносценарист и критик Том Стоппард написал письмо Олегу Сенцову.
Об этом сообщает PEN Ukraine на официальной странице в Facebook, передает День.
«Я был в Нью-Йорке на репетиции спектакля, в котором бизнесмен лишает журналиста своей приверженности словами «Ты дописался до Сибири!». Какая же это простая метафора для английского писателя! Несколько дней назад я вернулся домой и попал на фильм о твоем судебном процессе. Мне немного неловко писать тебе, несмотря на мое лучшее положение. Но я должен тебе написать», – отмечает Стоппард.
«Глядя на тебя на экране, я чувствовал, что наблюдаю за человеком, который поднялся над нравственным уровнем системы, которая привлекла его в суд. Я не забуду, как ты обратился к суду – не только сказанные тобой слова, но и ту спокойную вежливость, с которой ты предстал перед машиной циничной и карательной системы. Это не новый опыт для меня, я помню, как это было 30, 40, 50 лет назад. Для меня честь – написать тебе и выразить свое глубокое уважение», – заявил британский драматург.
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