Представительство Президента в АРК: сотрудничество Пенсионного фонда с РФ "переходит все границы" / Документ

20:46 15.11.2018 0 комментариев Крым

Первый заместитель постпреда президента в АР Крым Изет Гданов написал заявление в СБУ о посягательстве на территориальную целостность Украины со стороны должностных лиц Генического отдела ГУ Пенсионного фонда в Херсонской области.

Об этом Гданов сообщил на своей странице в Facebook, сообщает ЛИГА.Новости.

Свое обвинение чиновник обосновывает тем, что в рамках сотрудничества с Пенсионным фондом РФ по избежанию двойных пенсионных выплат Генический отдел передает персональные данные граждан, которые выехали из оккупированного Крыма на материк.

Также о посягательстве на территориальную целостность Украины, по мнению Гданова, свидетельствует то, что сотрудники Генического отдела пишут запросы российским коллегам на русском языке.

В своих письмах они называют временно оккупированный Крым "республикой Крым", что, на взгляд Гданова, также является признаком преступления.

Также заместителя постпреда президента возмутило то, что письма Генического отдела Пенсионного фонда заканчиваются словами: "Благодарим за сотрудничество", что, по его мнению, свидетельствует о налаживании сотрудничества "с властью страны-агрессора".

Гданов приводит копии соответствующих писем, адресованных Геническим отделом Пенсионному фонду РФ в Москве.

Также Гданов опубликовал копию своего заявления в СБУ.


Фото с сайта ЛИГА.Новости



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