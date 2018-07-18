Законопроект Киева о расширении контролируемой морской территории не может применяться к Азовскому морю, потому что это внутренние воды Украины и России.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА.

"Вопросы разграничения прилежащих зон России и Украины в Черном море должны решаться по соглашению сторон, как это предусмотрено международным правом, включая действующие многосторонние договоры. Дополнительно, хотели бы отметить два важных момента, которые относятся к особенностям статуса Керченского пролива и Азовского моря. Первый в настоящий момент находится под полным суверенитетом России, как единственного прибрежного государства. Что касается Азовского моря, то это совместные внутренние воды, часть территории России и Украины, как в силу действующих двусторонних соглашений, так и обычного международного права", — сказала Захарова на брифинге.

"Исходим из неприменимости к этим морским пространствам украинского законодательства о прилежащей зоне", — добавила официальный представитель МИД РФ.

В пояснительной записке к законопроекту "О прилегающей зоне Украины" утверждается, что после аннексии Крыма российские власти осуществляют незаконную экономическую деятельность с привлечением торгового флота под российским флагом и флагами третьих стран. Авторы законопроекта предлагают на законодательном уровне урегулировать статус так называемой прилегающей зоны, что позволит реализовать возможности, которые представляет ратифицированная Украиной Конвенция по морскому праву 1982 года.

Статья 33 этой Конвенции предусматривает возможность создания прилегающей зоны, в которой прибрежные государства могут осуществлять контроль, необходимый для предотвращения нарушений таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных правил, а также для наказания за нарушение указанных правил.

Верховная рада 8 октября приняла в первом чтении законопроект "О прилегающей зоне Украины" (участок морского пространства), который позволит расширить контролируемую Киевом территорию на море на 12 морских миль с целью противодействия контрабандному трафику в Черном море. Такое решение поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение.